Tati Machado e Diego Maia

A apresentadora Tati Machado se consagrou como a vencedora da "Dança dos Famosos 2024", do "Domingão com Huck", neste domingo (7) . Ao lado do professor Diego Maia, a dupla superou os finalistas Lucy Alves e Amaury Lorenzo.



Com a vitória, Tati e Diego ganharam um carro 0 km da marca BYD como prêmio. Além disso, eles recebem o título de vencedores da edição 2024 e um troféu.

A nova apresentadora do Saia Justa empatou com o ator com 138,9, mas no critério de desempate, ela venceu por apenas um décimo.

Discurso

Luciano Huck explicou antes das apresentações quais seriam os critérios em caso de empate: "No caso de empate, são as notas de quem está em casa que vão ser a primeira decisão. Se a gente soma, a soma de quem está em voto de casa desempata. Se empatar de novo, a soma de quem está na plateia do Domingão é o segundo desempate. Em caso de empate na primeira camada, na segunda camada, o nosso júri técnico vai fazer um conselho e vai decidir quem é o campeão".

Na ordem sorteada, a apresentadora Tati Machado abriu a pista de dança com o professor Diego Maia ao ritmo de tango. Em seguida, Lucy Alves com Fernando Perrotti, que obtiveram a pontuação máxima, e por último, Amaury Lorenzo com Camila Lobo. No ritmo do samba, tanto Tati quanto Amaury também alcançaram a pontuação máxima.

Ao anunciar o resultado, Tati expressou sua gratidão, destacando seu sonho de participar do quadro após anos trabalhando nos bastidores. Ela revelou uma coincidência especial com a data da final, exatamente um ano após ter viralizado com uma dancinha que mudou sua vida e a de sua família, marcando o início de sua fama e a oportunidade de estar no palco.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco! Eu sonhei muito em participar desse quadro!" 🥹 ELA MERECE MUITOOOO, @eutatimachado e Diego Maia vocês foram impecáveis do começo ao fim!!! 🏆🎉 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/EWT9P8xdHc — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024





