Instagram Maiara em novo registro no Instagram

A cantora Maiara, de 36 anos, da dupla com Maraisa, fez uma publicação sorridente no último sábado (6). Na postagem, a sertaneja exibe o look que usaria no show em Goiânia, apostando numa pegada mais simples com camiseta verde e shortinho jeans de alfaiataria. O charme fica no sapato e no lencinho prata que completa a produção.



Na última sexta-feira (5), a equipe da cantora negou que Maiara teria passado por um problema de saúde. Rumores apontavam que ela teria sido levada às pressas ao hospital e que, por orientação médica, ela teve que ser submetida a exames e uma consulta psiquiátrica. "Não procede! Inclusive, hoje tem show em Salto do Pirapora/SP", afirmou a assessoria.

O emagrecimento de Maiara tem gerado burburinho a respeito da sua saúde. Entretanto, a cantora já declarou que o corpo que está hoje foi uma busca pessoal e que está feliz magrinha, não sendo o objetivo um corpo musculoso.

Atualmente, Maiara está pesando 47 quilos, mas garante que está saudável com acompanhamento médico. Em março, a sertaneja publicou fotos e vídeo de biquíni e recebeu vários comentários negativos sobre o corpo. Na época, ela negou nos Stories que estaria com distúrbios alimentares ou anorexia: "Vocês acham que emagreci da noite para o dia?! Não foi, já tem mais de um ano que estou nesse processo. A minha saúde está melhor do que nunca!"

Em maio, o peso da cantora voltou a ser pauta quando ela publicou o que comia no café da manhã: "O de sempre, ninguém entende. Ovo, jiló e palmito. E um café, né?", disse. Em uma entrevista ao talk show The Noite, ela explica: "Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes".





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp