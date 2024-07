Reprodução Luciana Gimenez relembra vez que publicou um nude sem querer: 'F*deu'

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, desabafou sobre como ela encara o envelhecimento. Segundo a ex-modelo, ela odeia o fato de envelhecer, mas afirma que não deixa com que isso a impeça de continuar vivendo.



Em conversa com o Gshow, a apresentadora diz que discorda com quem afirma que envelhecer é maravilhoso: "Vejo as pessoas falando que é uma maravilha. Não acho. Se pudesse, teria parado nos 30 anos, mas, como estou viva e cheia de saúde, tenho que aproveitar".

Luciana, que é mãe de Lucas, de 25 anos, e de Lorenzo, de 13 anos, expôs que não é de hoje a visão que tem de acumular idade: "Há uma dicotomia, porque odeio envelhecer. Sempre odiei, desde os 20 anos. Não é de agora. As pessoas têm preconceito com tudo: idade, altura, peso. Acho que tem que estar bem com você".

Ela conclui que não se importa com a opinião alheia sobre o assunto: "Já faz um tempinho que não ligo mais para o que falam sobre mim, estou meio vacinada. Temos que fazer o que a consciência manda e estar com o coração no lugar certo".

