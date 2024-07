Reprodução/Instagram Cintia Dicker critica lavação de roupa suja nas redes sociais

A modelo Cintia Dicker mandou uma indireta à ex-esposa do marido Pedro Scooby, Luana Piovani, criticando quem usa as redes sociais para resolver publicamente assuntos pessoais.



Em uma caixinha de perguntas aberta pela influenciadora digital, um seguidor questiona: "O que acha de quem 'lava roupa suja' no Instagram". A modelo então comentou que as discordâncias devem ser tratadas no privado, diretamente com os envolvidos: "Os meus problemas, amor, vocês não vão resolver. O de vocês, eu não vou poder resolver. Então liga pra quem pode resolver. E é isso. Agora vou deitar na minha caminha, porque os meus problemas eu vou cuidar daqui".

A modelo faz uma reflexão do que motivaria a exposição desses temas nas redes sociais, e afirma que esses assuntos chamam atenção do público: "Eu acho um desperdício. Aliás, acho que é engajamento. Amor, lavar roupa suja no Instagram dá engajamento, dá 'like', dá dinheiro para a pessoa que fica lavando roupa suja na internet. Vamos acordar", concluiu.

A modelo, casada com Pedro Scooby, fez a declaração poucas horas depois de Luana Piovani voltar a criticar o surfista. A atriz, que tem três filhos com Scooby, o acusou de não contribuir com metade das despesas das crianças. "Ele é um baita herói, né? Super amoroso. Pena que é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos. Mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral", desabafou Luana.





