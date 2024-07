Reprodução/Instagram Juju Salimeni chama a atenção ao comparar músculos da perna com noivo

A influenciadora fitness Juju Salimeni, de 37 anos de idade, admitiu na última sexta-feira (5) que possui um erro na sua rotina de treinos. Segundo a musa em seu Instagram, ela revela que não faz exercícios aeróbicos, além de ressaltar que possui um objetivo bem claro com os treinos: o Carnaval.



"Eu treino somente de segunda a sexta-feira. Caso eu falte algum dia da semana, compenso no sábado. E só faço musculação, não faço cardio. Estou errada nisso, tá, gente?! Não sigam meu exemplo. Só faço em preparação para o Carnaval. Fora isso, passo bem longe".

A musa contou recentemente que faz dieta porque possui apoio do noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia. Juju detalhou: "Eu não fazia dieta corretamente. Eu comia aleatoriamente, e ele me ensinou a fazer pesando, certinho. Se não fosse ele para me botar no eixo, eu já tinha chutado o baldo real. A pessoa que está junto tem que incentivar que o parceiro faça a coisa certa".

O atleta explicou na ocasião que reconhece qual o papel de Juju como uma musa fitness: "Ela tem que ser exemplo para vocês. Não é que eu seja chato. Juliana é uma referência do fitness e tem que manter o corpo, é o trabalho dela. Muita gente vai falar 'deixa ela comer, coitada'. Eu deixo, mas dou uns toques".

