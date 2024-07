Reprodução: Instagram Carmo Dalla Vecchia

O ator Carmo Dalla Vecchia anunciou que está se aventurando em um novo campo: o da editoração de um livro. O curioso, no entanto, é o tema da obra que o ator está preparando. "Vou lançar um livro de rolas", afirmou Carmo.



Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast do GLOBO "Conversa vai, conversa vem", o ator explica que está preparando para publicar um livro que vai reunir nudes que recebe de pessoas conhecidas e desconhecidas.

O livro planejado por Carmo deverá conter imagens em close em que pessoas mostraram suas partes íntimas. Nas fotos, a região íntima, no entanto, deverá conter o nome do ator. Segundo ele, há fotos com escritos de diversas formas, seja com letrinhas em papel de revista recortado e até escrito com leite condensado.

Até o momento, ele já teria arrecadado mais de 170 imagens. Segundo Carmo, há diferentes tipos de pênis, além de fotos de pessoas trans, seios e mulheres co vibradores.

Na entrevista, ele explica: "Não peço para ninguém, mas as pessoas me mandam muitos nudes. Uma vez, eu estava fazendo um musical e um amigo me mandou uma foto dele com meu nome escrito à caneta na rola dele. Aí, as pessoas começaram a me mandar nudes e eu disse: 'Peraí, sou um homem casado'".

Então ele teve a brilhante ideia de pedir para que as pessoas escreverem o nome dele nos nudes: "'Faz o seguinte', falei, 'já que vai me mandar, escreve meu nome na sua rola?'. E comecei a receber uma coleção de nudes com meu nome escrito. Então, vou lançar um livro, tipo um coffee table book com essa coleção. Vai se chamar 'Escreve meu nome' e reunirá fotos e textos."

A inspiração para o projeto de Carmo vem do livro "Prenez Soin De Vous" da artista francesa Sophie Calle. Após ser deixada por seu ex-namorado, o escritor Grégoire Bouillier, por meio de um e-mail que terminava com a frase "Cuide de você", Sophie convidou mais de 100 mulheres para interpretar a carta de rompimento. Essas interpretações geraram diversas reações e foram organizadas pela artista em textos, vídeos e fotografias, funcionando quase como uma vingança.

"Não que eu tenha que justificar minha vida para ninguém, mas como sabemos, as pessoas têm problemas com sexo e são preconceituosas. É um tema tabu. Então, pensei em criar algo similar ao 'Prenez Soin De Vous', perguntando às pessoas o que acham de um livro como esse. Uma jornalista como você, por exemplo, o que acharia de um livro de rolas autografadas? Chamaria um psicanalista, meu professor de canto, um médico, uma editora de moda, uma deputada, um político... Cada pessoa, com sua experiência e profissão, escreveria sobre o que acha de um livro de rolas autografadas", ele explica.

