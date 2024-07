Reprodução/Instagram - 11.03.2024 A atriz relatou algumas dificuldades que passou durante gravidez

A atriz Sthefany Brito, irmã do ator Kayky Brito, teria entrado com um processo contra a companhia aérea Deutsche Lufthansa AG após passar por um "perrengue chique", segundo as informações da colunista Fábia Oliveira.



A artista e o marido, Igor Montenegro, afirmam terem comprado passagens para Frankfurt, na Alemanha, em uma classe “first” [primeira classe]. O casal teria ido à São Paulo, pois o aeroporto de Guarulhos é o único onde aeronaves com assentos nessa categoria são operadas.

Entretanto, ao chegarem no aeroporto, o casal teria sofrido um downgrade, ação que faz com que a passagem seja sofra um rebaixamento e eles sejam remanejados ara uma categoria inferior àquela comprada. O casal recebeu um bilhete para cada um de $ 1.500, valor muito abaixo da diferença entre a classe comprada e aquela que precisariam voar.

O casal teria aceitado voar apenas pelo fato da viagem ser muito sonhada e pelo destino ser pouco usual. Entretanto, a situação piorou quando o casal perdeu uma conexão, e a companhia aérea, tentando resolver o problema, os colocou em um voo para Paris em vez da Alemanha. O resultado foi que os dois viajaram para um destino diferente e ainda enfrentaram um atraso de duas horas.

Igor e Sthefany ainda sofreram com a bagagem sendo extraviada, com ela chegando apenas dois dias depois, com o casal tendo que desembolsar uma quantia para terem roupas para o frio de Paris.

O casal pede uma indenização, sendo R$ 29.536,50 para cobrir os gastos em roupas por conta das malas extraviadas — roupas essas em lojas de grife como Gucci e Hermes —, além de R$ 75 mil pela diferença de passagens e mais R$ 50 mil por danos morais.

