O cantor Leo Chaves, da dupla com Victor, mostrou pela primeira vez o rosto do filho Francisco, fruto do relacionamento com a designer Carolina Figueira. O bebê completou recentemente um mês de vida.

Na publicação, o casal escreve: "Oi gente, este é o Francisco! Ele nasceu em 28 de maio de 2024. Estamos todos felizes com mais este presente que a vida nos deu! É muito amor!"

O casal abriu um carrossel de fotos com diversos momentos do pequeno. O cantor ainda mostrou uma foto do bolo de mesversário de Francisco, além de fotos da gestação de Carolina.

Carolina Figueira compartilha a felicidade de apresentar Francisco ao mundo Instagram Em um momento de ternura, Leo Chaves apresenta o filho Francisco Instagram

Nos comentários, os seguidores demostraram todo o amor pelo casal. Uma seguidora escreveu: "E muita lindeza! Que Deus abençoe muito sua família @carolinafigueiradesign e @leochaves! Francisco é uma benção Divina! Tão lindo e amado! Amo vocês!"

Outra completou: "Ahhh, que lindeza!! Seja bem-vindo Francisco!! Que papai do céu sempre te guarde e te proteja.. Parabéns @carolinafigueiradesign @leochaves !! Lindo!! Lindooo!!!"

Uma terceira afirmou: "Que Deus abençoe fartamente essa família e o pequeno Francisco , que alegria ver vocês todos tão felizes celebrando o mais novo e tão esperado membro da família".

