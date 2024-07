Reprodução Aos 54 anos, Luciana Gimenez exibe tanquinho em Nova York; veja fotos

A apresentadora Luciana Gimenez está curtindo uma temporada de férias em Nova York. Nesta sexta-feira (5), ela chamou atenção ao posar com o tanquinho à mostra no cenário típico nova-iorquino.



Através do Instagram, a ex-modelo de 54 anos mostrou o físico magro e tonificado, recebendo diversos elogios dos internautas. Nas fotos, Gimenez aparece com um look jovial, montado com uma saia jeans curta, um cropped preto e uma jaqueta colorida.

"Entre um passeio e outro, sigo capturando a energia de Nova York!", dedicou na publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios para a beleza da apresentadora. "Tá uma lindeza vestida assim tão jovial", destacou uma seguidora. "Parece uma adolescente", escreveu outra, impressionada com a aparência da brasileira.

Luciana Gimenez em Nova York Reprodução Luciana Gimenez em Nova York Reprodução Luciana Gimenez em Nova York Reprodução Luciana Gimenez em Nova York Reprodução Luciana Gimenez em Nova York Reprodução