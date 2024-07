Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Duda Reis anuncia gravidez do primeiro filho com post emocionante

A Influenciadora digital Duda Reis anunciou nesta semana a gravidez do seu primeiro filho. Na última sexta-feira (5), nas redes sociais, a ruiva compartilhou com os seguidores a reação do marido, o empresário Du Nunes, ao receber a notícia que seria pai.

Na publicação, Duda escreve: "O vídeo mais pedido nesse Instagram! Reação do papai descobrindo a gravidez da mamãe. Eu amo você e a nossa família mais que tudo, meu amor."

Ao receber a notícia, Du Nunes se mostra visivelmente emocionado e afirma: "Eu vou ser papai? Mentira! Não acredito!"

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com a reação. Uma seguidora escreve: "Que vídeo LINDO! Uma mulher quando está em um relacionamento saudável, recíproco e leve fica radiante né? E o Eduardo super fofo, já falando com vozinha! Hahahahaha... Lindoooossss! Homem que se permite ficar emocionado e demonstrar o que tá sentindo, sem masculinidade frágil, é a coisa mais afrodisíaca que existe. A felicidade que você dois reverberam é muito nítida! Parabeeeeeens! Doida pra ver a pintura que vai ser esse neném"



Outra acrescenta: "Nada como encontrar o amor que soma, que agrega, que respeita e “sonha junto”. Lindos, linda família, lindo começo. Diga para ele que levarei uma torta de macadâmia, deliciosa".

Duda e Du estão casados desde novembro de 2023. Esse é o primeiro filho do casal. A atriz e empresária compartilhou a notícia da gravidez no dia 2/7. Na época, Duda escreveu: "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!"

