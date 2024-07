Reprodução Davi Brito surge estudando para vestibular de medicina após duras críticas

O campeão do BBB 24, Davi Brito, surgiu nesta sexta-feira (5) com jaleco e estetoscópio, mostrando que está estudando para passar no vestibular de medicina. A atitude do ex-motorista acontece após ele receber críticas do jornalista Léo Dias.



No Instagram, o ex-brother se dirigiu ao apresentador do "Fofocalizando" (SBT), que, recentemente, cobrou o baiano por não estar estudando para o vestibular. "As suas danças estão ficando ridículas. Tenha palavra, Davi, estude", criticou Leo Dias.

"Sumi um pouco das redes sociais, tô estudando um pouquinho porque vem vestibular da faculdade e tem que estudar para poder entrar na faculdade, não é verdade?", iniciou ele, debochando das críticas recentes e rebatendo o jornalista.

Adicionou: "Mas é isso. Tô passando só para te agradecer, muito obrigado, e falar para você que muito em breve vou estar na faculdade, valeu? Quem tem isso aqui, não precisa disso aqui. Um beijo e um abraço, Leo Dias", finalizou.

🚨FAMOSOS: Davi mostra que está estudando para o vestibular de medicina e manda recado para Léo Dias:



“Obrigado meu amor, por sempre estar citando meu nome no programa. Eu sei que as vezes você fica sem audiência e tem que falar mal da vida dos outros.”

pic.twitter.com/EZ7sL53i4u — CHOQUEI (@choquei) July 5, 2024