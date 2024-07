Reprodução Neymar Jr. e Bruna Biancardi jantam juntos, após nascimento de suposta terceira filha do craque

Neymar e Bruna Biancardi jantaram juntos na noite de quinta-feira (4), um dia após o nascimento da suposta filha caçula do jogador. Helena seria fruto de um caso extraconjugal entre o atacante e a modelo Amanda Kimberlly, quando ele ainda estava com Bruna.

Quem deu pistas sobre o encontro foi a própria Biancardi, ao republicar nos Stories uma foto de uma noite de pizza com amigos. Neymar pode ser visto ao fundo — é possível reconhecê-lo por causa de suas tatuagens na panturrilha.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o jogador já visitou a mais nova herdeira na maternidade. Assim como Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, Helena nasceu no Hospital São Luiz Star, que fica na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

A bebê também recebeu visitas de Nadine Gonçalves, Rafaella Santos e Davi Lucca, mãe, irmã e filho mais velho do atacante, respectivamente. O pai do atleta, no entanto, ainda não teria conhecido a neta caçula por conta de uma viagem. Rafaella, que é amiga de Amanda Kimberlly, teria sido escolhida como madrinha de Helena.



Reprodução/Instagram Bruna Biancardi mostra registro de noite da pizza com amigos, e Neymar aparece ao fundo

