Reprodução/Instagram Casal publicou uma série de registros

A cantora Marina Sena, de 27 anos, assumiu o relacionamento com o influenciador e dançarino Juliano Floss, de 19 anos, em meio a rumores de um affair. Em uma série de registros compartilhado no Instagram, a artista mostrou sua viagem pela Europa com o tiktoker. Em clima de romance, o casal aparece trocando beijos.



Após assumir o namoro, o casal virou alvo de diversos comentários. Sabrina Sato escreveu: "Ai que lindos". MC Daniel afirmou: "Ah, finalmente! Pqp kkk". O apresentador Luciano Huck também deu glória pelo casal: "Dois gente finas e talentosos". A ex-esposa de Cauã Reymond Mariana Goldfarb também enalteceu o casal: "Eu amo a era dos novinhos".

Entretanto, nem todos os comentários foram bondosos. A cantora virou alvo de falas etaristas — forma de preconceito que leva em conta a idade da vítima. Muitos seguidores ressaltaram a diferença de idade no relacionamento, uma vez que ela tem 27 anos e o Juliano 19.

Uma seguidora escreveu: "O que essa mulher está fazendo com um cara bem mais novo que ela?". Outra ressaltou: "Ele é bem mais novo que ela". Uma terceira comentou: "No meu tempo isso tinha outro nome: papa anjo".

O casal estaria junto desde abril. Entretanto, os registros são de uma viagem recente feita pela dupla à Amsterdam, capital da Holanda.

Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena na Holanda Reprodução Marina Sena na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp