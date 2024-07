Reprodução: Instagram Influenciadora divulgou fotos de Kaleb pela primeira vez nesta segunda (17)

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda, de 20 anos, comemorou nesta sexta-feira (5) o primeiro mês de vida do filho Kaleb, fruto do romance com o músico DJ Buarque.



O casal optou por fazer a celebração com o tema de "Super Mario Bros", com cada membro da família fantasiado de um personagem da atração. Bia Miranda foi de Princesa Peach, DJ Buarque de Mario e o pequeno Kaleb de Luigi.

Na publicação, Bia abriu o coração em uma homenagem ao filho: "Nada do que fizermos vai ser suficiente por você filho. Você chegou no mundo pra isso, nos dar mais alegria e muito amor e pode ter certeza que tudo isso é recíproco", começou.

A influenciadora continua: "Sabemos que você nem tão cedo vai entender o que está acontecendo, mas não precisa, o que importa vai ser QUEM VOCÊ VAI SE TORNAR, o que resto são detalhes que seus pais vão fazer ao máximo pra que nunca tenha falhas. Parabéns pelo seu primeiro mês no mundo, você é nosso bem mais precioso!! A gente te ama muito filho."

Nos comentários, os seguidores reagiram às fantasias. Uma seguidora comentou: "Mulher kkkkkkkkkkk só a roupa do personagem já tava bom", se referindo as cabeças usadas pelos pais de Kaleb. Outra brincou: "Ainda bem que nas fotos que ela botou a máscara ele tava dormindo".

Os comentários também parabenizaram a família e o pequeno Kaleb. Uma fã disse: "Que lindo. Jesus abençoe sempre". Outra completou: "Super Papais".

Kaleb, filho de Bia Miranda, celebra seu primeiro ano com uma festa inspirada no icônico Super Mario Bros Instagram Os pais de Kaleb se fantasiaram para o primeiro mesversário Instagram Bia Miranda transforma o primeiro aniversário de Kaleb em uma aventura no reino de Super Mario Bros Instagram Festa do primeiro 'Merversário' de Kaleb, filho de Bia Miranda, é uma homenagem cheia de nostalgia ao Super Mario Bros Instagram Celebrando o primeiro 'Merversário' de Kaleb com o tema Super Mario Bros Instagram Bia Miranda e família comemoram o 'Merversário' de Kaleb em grande estilo, transportando-se para o mundo encantado de Super Mario Bros Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp