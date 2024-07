Reprodução/Instagram Cleitom Martins comentou a polêmica envolvendo a filha do vencedor do BBB22

O cozinheiro do ator e vencedor do "Big Broter Brasil 22" Arthur Aguiar , Cleitom Martins, falou pela primeira vez a polêmica envolvendo um comentário feito pela filha do ator com Maíra Cardi , Sophia Cardi Aguiar. A filha do ator, que possui cinco anos, teria chamado o celular do funcionário de "pobre" em um vídeo. Nesta segunda-feira (1º), o funcionário defendeu a pequena e esclareceu o que teria ocorrido.



No vídeo em questão, a herdeira aparece debochando do funcionário após reparar que Cleitom estaria gravando ela. Sophia afirmou: "Celular de pobre", enquanto exibia o próprio telefone e dizia que o dela era "mais bonito".

Segundo Cleitom, ele não teria se incomodado com o comentário da criança. O cozinheiro afirma que a relação deles é baseada em respeito e que sempre fazem brincadeiras debochando. "Sei muito bem a relação que tenho com ela, com os pais”, afirmou o funcionário nas redes sociais.

"Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, sempre com muito respeito", disse o chef de cozinha, que ainda questionou a repercussão das imagens: "Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso”, explicou.

Nos Stories do Instagram, o funcionário continua: "É sempre o mal do outro, os defeitos, a queda do outro. Sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?".

Arthur Aguiar comentou a atitude de Sophia mais cedo : "stá rolando um vídeo da Sophia, do qual tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa”, começou o vencedor do BBB22.

"Primeiro, pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo, não vi, e se tivesse visto, teria falado na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela", certificou o famoso.

