A ex-BBB Jaqueline Khury usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a perseguição de um “corpo perfeito” e a importância de se respeitar o próprio corpo e biotipo, sem ir além do próprio limite - seja nos exercícios físicos, ou nos procedimentos estéticos.

Em publicação realizada na quarta-feira (3), a influenciadora fitness escreveu: “Esse ano eu estou pegando mais leve no treino, estou mais magrinha, sem forçar a barra pra ganhar músculos. Tá muito mais tranquilo. Antes eu vivia forçando a barra pra ficar musculosa, forçando a comida, pegando firme na dieta sem gordura… treinos que me deixavam dolorida e exausta".

Ela continuou: "Até que entendi que temos que ter carinho com nosso biotipo e manter algo mais próximo da nossa realidade. Até meu cabelo estou deixando na cor que é porque da menos trabalho. Os seios também estão no tamanho que cabe ao meu corpo porque aquele grandão não encaixava. Claro, não vou ser hipócrita e dizer que é tudo natural porque eu adoro um procedimento estético, cirúrgico… mas dentro do normal. Já tive minha fase de exagerar, mas agora não!"

"Porque tudo que é muito forçado não dura muito. Ou você vai ficar a vida toda num esforço fora do comum, tendo que priorizar o que não é mais prioridade. Tá muito mais fácil de manter assim. Não sei o meu peso nem meu percentual de gordura. E estou me sentindo melhor. Só vejo se minhas roupas cabem e está tudo bem", completou.



