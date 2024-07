Montagem/ Portal iG Amanda Holden faz ensaio publicitário completamente nua





A apresentadora Amanda Holden, de 53 anos, exibiu sua forma física em um vídeo promocional que ela compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta semana. Amanda promoveu uma linha de produtos para cuidados corporais em uma postagem publicitária completamente nua.

A apresentadora do programa de rádio Heart Breakfast, do Reino Unido, deu uma amostra da nova linha de sabonetes líquidos e produtos para banho da Baylis & Harding no vídeo. O começo do vídeo apresenta uma cena de seis frascos em uma prateleira, antes de mostrar Amanda usando a coleção.

Ela foi vista despejando uma das variedades na palma da mão, antes de espalhá-la sobre o ombro no chuveiro. Amanda sorriu enquanto era filmada de costas, aparentemente nua nas cenas de chuveiro que apareceram no vídeo.

Em outro clipe, Amanda, então vestindo um roupão branco, usa um dos produtos para lavar as mãos no banheiro. Em seguida, ela é vista em pé diante de uma pia dupla, olhando para trás em direção à câmera enquanto seca as mãos.

Amanda brincou na legenda da postagem, que foi compartilhada conjuntamente com a marca de produtos de higiene Baylis & Harding, que ela teve um "banho maravilhoso". Ela continuou dizendo a seus seguidores que a linha Edit já está disponível nas lojas.

O vídeo promocional da linha de cuidados corporais foi definido com a música "Clean (Taylor's Version)" de Taylor Swift. Foi lançada no ano passado no álbum regravado "1989 (Taylor's Version)" e foi performada ocasionalmente na turnê Eras.

Não é a primeira vez que Amanda promove a Baylis & Harding, tendo aparecido em um anúncio de Natal da marca no ano passado. O vídeo festivo mostrou vários produtos disponíveis da marca antes da ocasião.

