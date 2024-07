Reprodução/Instagram Juliano Floss e Marina Sena (à esquerda), Anitta (ao centro) e Vivi Wanderley (à direita)

Após meses de especulações , Marina Sena e Juliano Floss finalmente assumiram que estão namorando. Eles publicaram uma série de cliques, cada um em seu perfil do Instagram, curtindo a companhia do outro em viagem pela Europa. O post rendeu uma série de comentários em apoio ao (novo) casal e, entre eles, estava o de Anitta.

A cantora vibrou com o anúncio oficial do romance entre os amigos, escrevendo emojis de coração nos comentários. Mas a atitude da Poderosa acabou gerando polêmica entre os internautas, que resgataram a amizade dela com Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss e de quem Marina Sena também já foi amiga.

“Ué, não era amiga da Vivi?”, perguntou uma usuária da rede social. “Você não era amiga da Vivi? Cuidado que a Marina não tem códigos e vai pegar teu macho”, tentou alertar outra. “Cupido desse casal?”, perguntou mais uma.

Acontece que Juliano Floss e Marina Sena se conheceram quando viajaram com Anitta e um grupo de amigos para a Grécia em junho do ano passado. Na ocasião, o influenciador ainda namorava Vivi Wanderley, que também estava presente na viagem, assim como Juliette, Jade Picon e Duda Beat.

Um mês depois, em julho, Marina terminou o namoro de pouco mais de dois anos com o produtor Iuri Rio Branco. Já em dezembro, foi a vez de Juliano e Vivi anunciarem o término.



