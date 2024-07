Reprodução: Instagram Gabriela Pugliesi

A influenciadora Gabriela Pugliesi revelou estar "cansada" da internet. A loira relatou, na última quarta-feira (3), que tem reduzido o uso de redes sociais devido à falta de interesse em expor sua opinião sobre assuntos que não sejam sobre sua rotina.

"Eu realmente posto menos hoje em dia porque eu sou/estou meio 'cansada' de falar sobre tudo, mostrar tudo, dar opinião sobre tudo. E eu vivo mais a minha vida offline, por incrivel que pareça, ainda mais com filhos e família", disse ela.

"Acho que também tem uma questao de maturidade natural da vida, né?! 38 anos.... A gente, pelo menos eu, tende a falar mais o necessário (e eu ainda acho que falo demais). E o que eu compartilho aqui é o que realmente quero de coração! Quem me segue desde sempre e tá aqui sabe que troco com vocês bem diretamente, respondo uma galera, e amo!", argumentou.

Pugliesi ainda falou sobre seu canal no Youtube e afirmou não ter vontade de retomá-lo. "Zero chance! Tive canal por anos e fiz tudo o que tinha que tinha que fazer já. Hoje quero outras coisas! Mas como tenho lua em gêmeos, pode ser que amanhã já mude de ideia!", brincou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.