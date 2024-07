Reprodução Instagram Val Marchiori é outra famosa que desembolsou altas quantias para se deslocar nas alturas de forma privada

A situação financeira da socialite Val Marchiori se tornou um assunto público nas últimas semanas após o colunista Gabriel Perline compartilhar que a empresária estaria afundada em dívidas. Dentre as comprovações, estão a falta de pagamento da escola dos filhos, um apartamento anunciado em um site de leilão e, agora, a declaração de pobreza à Justiça alegando que não consegue arcar com as custas uma ação movida por uma instituição financeira contra ela, no valor de R$ 4 mil.



Segundo as informações da colunista Fábia Oliveira, a socialite está sendo processada pelo banco Santander Brasil e por Paulo Ricardo Campos Silva. A empresa de Val, Vivaleik, teria sido cobrada pela Justiça em abril deste ano sobre uma dívida no valor de R$ 275 mil, englobando os valores de pessoa física e jurídica.

Na defesa da loira, ela admite à Justiça que está enfrentado sérios problemas financeiros. A empresa Vivaleik ainda pediu gratuidade à Justiça, alegando que não tem condições de arcar com os R$ 4 mil de custas do processo. Segundo ela, o valor não poderia ser pago sem prejudicar a si e sua família.

Na petição, a socialite afirma que as cobranças de dinheiro não são de exclusividade do banco, e explica que houve outras fontes de investimento. No último mês, ela já havia sido acionada a pagar R$ 109 mil a um homem que teria alugado o seu barco a ela em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A socialite, no entanto, nega que esteja com dívidas.

