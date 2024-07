Reprodução/Instagram Alessandra Negrini

A atriz Alessandra Negrini falou sobre autoestima em um desabafo que fez na última terça (3). A artista publicou um vídeo reflexivo que abordava o amor-próprio. Ela comentou sobre ter dias bons e ruins em relação à forma como se vê.

"Sabe aquele dia em que você está se sentindo bem? Quem vê de fora deve falar: 'Essa pessoa deve se achar'. Mas, não é nada disso, gente", iniciou ela. "Sempre tem dias que a gente está melhor, dias em que a gente está pior", argumentou.

"Tem dias que você está se sentindo feia, tem dias que você está se sentindo maneirinha. Hoje, estou me sentindo bem até, estou me sentindo bonitinha", revelou ela ao concluir o desabafo.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista enalteceram a mensagem compartilhada por ela. "Que brisa essa... O importante é estar bem e feliz!", avaliou um internauta. "Você me inspira, sério", considerou um segundo. "Você é maravilhosa!", aclamou um terceiro.



