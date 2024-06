Reprodução/Instagram Maiara ostenta cintura fininha em maiô recortado

Maiara chamou a atenção dos seguidores ao abrir um álbum de fotos em João Pessoa. A cantora exibiu o corpo após perder mais de 40 kg e arrancou elogios.

A artista apostou em um conjunto de maiô, saída de praia e sandália com a mesma estampa. O modelo recortado exibiu a cintura fina dela.

"Tão linda q a beleza transcende", declarou uma seguidora; "Que sereia perfeita", disse outro; "Como é perfeita", elogiou uma terceira.

Na última quinta-feira (27), Maiara pegou os fãs de surpresa ao revelar o novo visual . A cantora apostou no look morena com fios bem longos e impressionou.

