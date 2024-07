Instagram O ex-BBB surgiu indignado nos Stories

O ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Eliezer apareceu irritado nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (3). O motivo foi por ele precisar refazer o jardim de sua mansão com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube, em São Paulo.



No vídeo, o empresário aparece irritado e mostrando os problemas que está tendo com a obra, e alerta os seguidores para terem cuidado quando forem contratar um paisagista.

"Estamos tendo que refazer todo nosso jardim que já estava pronto. Estou bem triste e p*** da vida. Aprendi na prática, paisagismo não é fazer projeto e colocar plantas bonitas, isso é fácil. É muito além disso. Precisa entender do solo, do sol, da sombra, pensar drenagem, uma série de coisas. E paisagista bom tem que estar na sua obra, acompanhar, e não aparecer uma vez na vida outra na morte. Tenha muito cuidado ao escolher", afirma o influenciador.

Ele desabafou nas publicações: "Meu jardim foi todo plantado em cima de pedras/argila em um solo que não foi preparado, que não tinha drenagem então a água não escoava. A gente mal mudou e já estava perdendo o jardim. Então tive que refazer para fazer drenagem no solo. Para vocês verem como estava embaixo, só pedra."

Ele continua: "Tinha até paralelepípedo, mano. Essa quantidade de pedra não deixava a água passar e impossibilitava a planta e raiz de crescerem e se desenvolverem".

Eliezer explica: "Paisagismo não é fazer um projeto e colocar plantas bonitas, porque isso é fácil. Aprendi na prática que paisagismo vai muito além disso. Você precisa entender do solo, entender do Sol, entender da sombra, pensar em drenagem da água, enfim, uma série de coisas. E paisagista bom tem que estar na sua obra. Não é só fazer o projeto e aparecer uma vez na vida, tem que acompanhar".

