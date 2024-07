Twitter/@babadofamososrj - 03.07.2024 O cantor participou do "Podcopah"

O cantor e funkeiro MC Cabelinho todos de surpresa ao detalhar como foi sua primeira vez com uma prostituta, durante sua participação no programa 'Podcopah', na última terça-feira (2).



O programa da Cazé TV contava com a participação do músico, dos streamers Casimiro Miguel e Chico Moedas, além dos hosts do 'PodPah', Mitico e Igão. Em determinado momento da transmissão, o cantor contou como foi sua primeira vez no prostíbulo.

"Entrei lá, fui e falei para a put*: 'Eu quero você. Você é uma preta bonita!'", começa Cabelinho. A fala do artista foi endossada por Casimiro, que afirma que o funkeiro estava tendo uma atitude de galanteador.

O cantor continua: "Aí ela falou assim pra mim: 'Pô cara, não fica me elogiando não. Não vem de amorzinho não. Enfia essa pir*ca, goza e mete o pé logo'", com todos no programa caindo na gargalhada. Casimiro, inclusive, chega a esconder a cara na almofada após a reviravolta.

Quando questionado sobre qual a reação do cantor perante a situação, ele responde: "Eu? Eu comi ela malzão mano", com os participantes do programa novamente caindo na gargalhada.

Alguns internautas não gostaram muito do relato do músico: "Esses caras do rap e do funk hoje em dia não rola um papo serio, sobre favela, problemas sociais, só fala de putaria, bebida e maconha", escreve um. Outra questiona: "Por que nunca vemos ele em podcasts de ciências ou investimentos?"

