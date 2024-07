Reprodução Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo passou por um susto nesta quarta-feira (3). O carro que a levava para um compromisso no SBT pegou fogo em meio à estrada, precisando que os passageiros evacuassem o veículo.



Através do Instagram, a herdeira de Zezé di Camargo registrou o momento em que teve que ficar para fora do carro, quando ainda estava com bobes segurando os fios do cabelo.

"Olha a situação. Eu de Dona Florinda no meio da estrada, e o carro começou a pegar fogo. Quando a gente começou a sentir cheiro de queimado, eu pedi para parar o carro. Estava indo gravar para o SBT", contou aos seguidores da rede social.

A artista detalhou que após sentir o cheiro suspeito, o amigo André foi ágil em pegar o extintor de incêndio para apagar o fogo que estava no motor. A atitude do acompanhante foi essencial para evitar maiores danos.

"Estou rindo aqui, mas fiquei assustada. Deus é tão bom, que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para gente parar, dois minutos depois de ter passado para um túnel. Como eu ia parar ali?", refletiu, aliviada.

