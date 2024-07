Reprodução Fiuk revela quando foi o início da briga com Deolane: 'Nunca expus'

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra , de 36 anos, abriu uma live do Instagram nesta terça-feira (2) para comentar a mais recente treta com o filho do cantor Fábio Júnior, Fiuk, de 33 anos . De acordo com a influencer, o ex-BBB teria tentado a agarrar durante uma das noites no Rancho do Carlinhos Maia, e que ela já havia dito que não rolaria nada entre os dois.



Segundo Deolane , a atitude do herdeiro tem sido de um garoto "mimado" e que ela precisava se explicar sobre a situação: "Eu vim aqui porque é muito chato ler e ouvir diversas coisas que eu vi por conta de um menino, de um moleque. Ele está se fingindo de moleque, porque ele tem 33 anos e eu tenho 36. Essa diferença de idade é muito pouca, porém, a diferença é que eu não sou mimada", começa a loira.

A advogada afirma que sempre falou bem de Fiuk onde esteve, mas que tudo começou a dar errado quando ele "se frustrou": "Eu falei que ele era um gato, um lindo, um fofo, um educado, e ele era realmente, até ele se frustrar e não conseguir. Ai a Deolane que está se achando. Não tô me achando, fui muito clara nas nossas conversas, aquilo era conteúdo, que aquilo era uma brincadeira e, quando eu vi que estava passando dos limites, eu quis parar! ", explica.

A reação de Fiuk pegou Deolane de surpresa, achando que a relação dos dois ficaria normal. "Não estou me achando, não sou a mulher mais linda do mundo, a mais gostosa, etc. Inclusive você já pegou várias menininhas lindas, como você mesmo falou, mas não é o meu estilo amigo. Me perdoa se eu te magoei. Me perdoa se feri o teu ego. Me perdoa se algum momento você construiu algo na sua cabecinha, mas que eu não deixei esperanças."

A influencer chamou o cantor de "frustrado" e relembrou a participação dele no "Big Brother Brasil 21", em que o herdeiro foi cancelado. "Você começou a acender de novo porque você é frustrado, até pelo seu cancelamento do BBB. Fui cancelada pra caramba n'A Fazenda, mas sai e dei a volta por cima. Se você não sabe lidar, se você prefere se fazer de vítima, vocês se faz, mas não para cima de mim!"

Acusações

A advogada aproveitou o momento para acusar o cantor de tentar agarrá-la enquanto ela dormia: "Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo, e eu fui dormir na rede até 10 horas da manhã lá no rancho. Eu sempre ficava na casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando, chato, iludido, querendo falar que pegou várias gostosas globais. Por quê? Porque eu sou 3 anos mais velha que você e eu tinha que ficar com você porque você já pegou várias gatas? Qual é a sua, amigo?"

Deolane continua: "Moleque, quantas vezes eu te dei um beijo? Qual foi o dia que eu te dei alguma esperança, a não ser pelos conteúdos que a gente gravava e que a gente conversava antes? Nossa, tá uma novelinha, tá legal. Todo mundo tá gostando. E quando eu vi que tava passando dos limites, eu falei que acabou isso daí. Passei três dias num rancho e vim embora para São Paulo porque você até cena de choro quis fazer dentro do quarto."

A influencer finaliza a live afirmando que haverá consequências caso o assunto volte a render: "Agora você fala qualquer merda que você quiser na internet, faz o que você quiser, tá bom? Faz o que você quiser, as portas estão abertas, o caminho está aberto, mas saiba que vai ter consequências, tá bom?".





