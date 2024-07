Reprodução/Instagram Puxou ao Militão! Karoline Lima mostra filha, Cecilia, jogando futebol

Karoline Lima encantou os seguidores ao compartilhar registros da filha, Cecília. A menina é fruto do relacionamento polêmico entre a influenciadora e o jogador de futebol, Éder Militão .

Nos Stories do Instagram, a pequena mostrou que puxou ao pai pelo amor com a bola. Nas imagens, Cecília aparece brincando de futebol.

"Bom dia com a nossa canhotinha", "O futuro da Seleção Feminina", "Passada", "Uma diva", "Falta", brincou a mãe nas legendas das imagens,

Vale lembrar que Karoline Lima e Éder Militão vivem uma briga pública e judicial . Recentemente, Karoline Lima respondeu às acusações que o jogador Éder Militão fez com abertura de um processo de litigância de má-fé. O termo diz a respeito a quando um dos lados viola deveres de legalidade e boa-fé para prejudicar o lado oposto.

Segundo a defesa de Lima, o zagueiro do Real Madrid não manda passagem de volta para a influenciadora e muda as datas no momento em que está com a filha. Além disso, a defesa argumenta que o jogador mentiu quando disse que seus pais, rede de apoio paterna. Vivem em São Paulo. No entanto, eles moram no interior do estado, em Sertãozinho.

