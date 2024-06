Reprodução Karoline Lima alfineta Militão após vídeo fofo com filha: 'Obrigação'

A influenciadora Karoline Lima reagiu ao vídeo que viralizou de Eder Militão brincando com a filha Cecília, de 1 ano. Nesta terça-feira (4), a mãe da pequena apontou que o jogador não faz mais do que a obrigação ao tratar e cuidar bem da herdeira. Lima e o jogador do Real Madrid estão envolvidos em uma batalha judicial envolvendo questões de paternidade, como pensão e visitas.

No domingo (2), Eder Militão celebrou ao lado da família a conquista da Champions League pelo time espanhol. Nas redes sociais, viralizaram diversos vídeos em que o jogador aparece interagindo com a filha.

Após páginas e internautas apontarem a 'fofura' da cena, Karoline Lima se pronunciou. "A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu - uma péssima mãe né - que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele, mesmo com todas as merdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha", iniciou.

Karoline e Eder Militão trocaram diversas acusações nas últimas semanas, e estão tratando o conflito perante a Justiça. "Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação", completou.

Dias antes da final da Champions League, Eder Militão havia conflitado com a influenciadora para que Cecília estivesse presente no dia do jogo.



Karoline Lima explicou que a filha só poderia ir para a Espanha com uma pessoa da confiança dela. A modelo tomou essa atitude meses após uma transmissão ao vivo da irmã de Eder Militão ter registrado uma mulher brigando com Cecília. Na época, a babá da herdeira assumiu a responsabilidade, embora Lima desconfie.

🚨VEJA: Éder Militao aparece em vídeo brincando com a filha Cecília após a vitória do Real Madrid. pic.twitter.com/RJE5Ehpqk6 — CHOQUEI (@choquei) June 4, 2024