A modelo Karoline Lima respondeu às acusações que o jogador Éder Militão fez com abertura de um processo de litigância de má-fé. O termo diz a respeito a quando um dos lados viola deveres de legalidade e boa fé para prejudicar o lado oposto. Os dois possuem uma filha, Cecília.

Segundo a defesa de Lima, o zagueiro do Real Marid não manda passagem de volta para a influenciadora e muda as datas no momento em que está com a filha. Além disso, a defesa argumenta que o jogador mentiu quando disse que seus pais, rede de apoio paterna. vivem em São Paulo. No entanto, eles moram no interior do estado, em Sertãozinho.

"O Requerente [Éder Militão] se limita, reiteradamente, em justificar o seu pleito de obstrução de alteração de domicílio da criança, sob o argumento de que a mudança supostamente comprometeria o 'convívio com os avós paternos, que residem em São Paulo e hoje são a rede de apoio paterna mais próxima'", justifica a defesa.

"Contudo, em momento algum, comprova nos autos que eles são, de fato, uma rede de apoio paterna da criança na cidade de São Paulo e que sempre a visitam (e adiante-se que não são) (...) iv) os avós paternos não residem na cidade de São Paulo, como falsamente alegou o Requerente, mas, sim, a 336km, na cidade de Sertãozinho, interior do Estado de São Paulo", justificou.



Além disso, alegações a respeito da conduta de Militão quando está com a filha também são alvos de críticas de Karoline Lima. Segundo a defesa dela, o jogador deixa Cecília acordada durante as festas que o atleta dá. A rotatividade de mulheres que frequentam a casa do zagueiro do Real Madrid e divulgam fotos da menina em suas redes sociais são outros pontos presentes no processo movido pela loira.

"Ademais, o que realmente importa para a Requerida [Karoline Lima] é a filha do ex-casal, Cecília, que não deve ser exposta a situações incondizentes com a sua idade, como ocorre quando está na convivência com o pai, ora Requerente. A exemplo, a Requerida demonstra no vídeo que segue, a criança na casa do Requerente, durante a madrugada, precisamente às 03h32min, horário totalmente inadequado para uma bebê, fora da sua rotina e com mulheres que não são do convívio da família, onde estas gravam vídeo e expõem a criança na internet", argumenta a defesa.

Ainda no documento, a defesa de Karoline Lima mostra como o jogador tenta impedir que a modelo se mude com Cecília para o Rio de Janeiro. Atualmente, elas moram em São Paulo. Eles também alegam que é a influenciadora quem arca com as despesas, como o aluguel de mais de R$ 35 mil. Militão, de acordo com a defesa, ajuda a pagar com R$ 10 mil.

"O Requerente justifica os pleitos de sua exordial para tentar impedir a mudança de endereço da criança da cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, especificamente, sob o argumento de trazer prejuízos à rotina da criança e de comprometer o convívio da filha com os avós paternos, o que não merece prosperar, como se verá abaixo. Ora, não há que se falar em uma possível mudança que irá reduzir o status da criança, pelo contrário, o padrão de vida desta permanecerá com vida idêntica à que possui na cidade de São Paulo, visto que a Requerida sempre preza, em primeiro lugar, pelo melhor interesse de sua filha, arcando com aluguéis de mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos melhores padrões que ela pode pagar, ao passo que a contribuição paterna é de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), independentemente do local escolhido para dar conforto e segurança para a filha", expõe a defesa.

Outro ponto de acusação de Karoline Lima ao jogador é o desejo de Militão de morar com a filha na periferia de Pirituba, distrito da zona noroeste de São Paulo. "Destaca-se que, o desejo do pai multimilionário, buscando atingir a mãe por intermédio da filha, era que Cecília residisse na periferia de Pirituba, em uma casa com fácil acesso à rua, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)", diz a defesa. Eles ainda alegam que o jogador quer pagar apenas R$ 8000 no aluguel, mesmo recebendo R$ 100 mil por dia no Real Madrid.

"Deve-se ressaltar que o montante disposto a ser pago pelo pai – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – equivale a menos de duas horas de trabalho do Requerente, já que, só do Real Madrid, ele recebe R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia – e não podemos deixar de alumiar ao MM. Juízo sobre as campanhas publicitárias milionárias que ele realiza e do direito de imagem que recebe para transmissão de jogos", afirma a defesa.

Resposta do jogador às acusações de Karoline Lima e processo movido do jogador contra a modelo

Em resposta à modelo, a defesa do jogador alega que o processo está correndo na Justiça e, por isso, não há necessidade de expor a filha. "Vale ressaltar que o processo tem como objetivo justamente preservar o bem-estar da família, uma vez que a vida de Cecília vem sendo exposta de maneira desenfreada e desordenada na internet. Dessa maneira, o atleta não irá expor as questões processuais fora dos autos, a fim de respeitar a privacidade da filha", argumenta.

Éder Militão está processando Karoline Lima com uma petição a fim de impedir que a modelo fale publicamente sobre o jogador, além de proibir que a influenciadora poste fotos e videos de Cecília. Caso Lima descumprisse o combinado, ela teria que pagar uma multa de R$ 20 mil.

A defesa do atleta reforçou, no último sábado (15), que não entraria em detalhes em relação aos trâmites do processo movido contra a modelo. "Ressaltamos, no entanto, que não houve atualização relevante no processo, apenas ajustes jurídicos de praxe", justifica a defesa.

Em junho de 2024, Militão tentou entrar na justiça para proibir Lima de citá-lo publicamente. Entretanto, o pedido liminar foi negado pela 5ª Vara Cível de São Paulo, com o argumento de que o impedimento poderia atuar como uma censura prévia.

"A defesa de Éder Militão ressalta que não procede a informação de que já teria tido uma decisão judicial a respeito do processo envolvendo o atleta e a mãe de sua filha. Foram realizados apenas procedimentos de praxe, do ponto de vista jurídico, a fim de dar prosseguimento na ação, que busca o tratamento desse tema apenas na esfera judicial, e segue aguardando o parecer do Ministério Público", argumentou a defesa do zagueiro.

