Astro de '90 Dias para Casar' choca ao revelar que já dormiu com 2.500 mulheres

A americana Shekinah Garner, ex-participante do reality '90 Dias para Casar', saiu em defesa do marido, o modelo turco Sarper Guven, depois que ele passou a receber ataques na web por admitir já ter ido para cama com 2.500 mulheres.

Shekinah, que conheceu o parceiro no programa, acusou internautas de estarem sendo preconceituosos e fazendo "slut shaming" com Guven. A expressão é usada para definir o ato de envergonhar outra pessoa com base em sua vida sexual.

Em vídeo obtido pelo tabloide TMZ, a americana é questionada sobre "como conseguiu superar" o grande número de mulheres com quem seu marido dormiu. Ela respondeu: "Quando você julga alguém com base na contagem de parceiros [sexuais], isso é tão humilhante, é tão errado. Ele é um homem adulto, não estava fazendo nada de errado. Mostrou muita integridade? Não, mas eu o amo e confio nele".

"Acho que isso está no passado dele", defendeu Shekinah. Mas ela admitiu que as coisas ficam "definitivamente difíceis" quando ela não está na Turquia com o marido, já que ela "volta muito para Los Angeles" para ver a filha.

"Quando estou aqui, preciso de garantias constantes, falo com ele o tempo todo. 'O que você está fazendo, onde está você?'. Não quero me sentir assim, mas ao mesmo tempo preciso dessa segurança até que possamos construir confiança. Você não pode simplesmente confiar em alguém da noite para o dia", argumentou ela.

No reality, Shekinah ouviu da boca do próprio pretendente sobre seu passado agitado e viralizou ao se recusar a entrar para a "conta" do rapaz. "Por favor, compre uma cama nova", disse a moça ao indicar que um dia poderia aceitar o convite.

Na ocasião, Guven 'defendeu' o colchão, dizendo que o tinha há "10 anos" e que ele era "muito confortável" e "dormia bem" nele.

Pelo andar das coisas, será que o rapaz investiu em um novo colchão, já que o casal está junto até hoje?

