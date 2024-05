Reprodução/Youtube Deolane descreve como imagina parte íntima de Fiuk: 'Coisa grande'

Deolane Bezerra e Fiuk participaram do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e a influenciadora descreveu como imagina que seja o pênis do cantor.

Os influenciadores são alvo de rumores de affair, mas afirmaram que são "apenas amigos" e, por isso, a ex-A Fazenda detalhou a parte íntima do cantor.

"A maioria dos magrelos é pirocudo, né. Eu acho seguindo a linhagem dos magrelos que são pirocudos eu acho que é uma coisa grande, da cabeça fina, meio rosa", declarou ela.

Deolane arrancou risadas dos apresentadores e convidados e Fiuk reagiu ao comentário. "Ah, po**a, vou te falar, hein mano", disse.

Na sequência, ela seguiu descrevendo: "Longo, fino e rosado, porque ele é branquinho". O filho de Fábio Jr. então revelou: "Sabe de nada. Só acertou o rosado".

"Com as quatro veias azul", completou a influenciadora. Os detalhes deixaram uma pulga atrás da orelha dos apresentadores.

"Ela está dando detalhes", comentou Bruno. "Eu estou achando que ela já viu", concordou Giovanna.

Deolane descreve como imagina ser o pen*s de Fiuk:



“Eu acho que é uma coisa grande, da cabeça fina, rosado e com 4 veias azul.” pic.twitter.com/NSjUHibCOg — QG do POP (@QGdoPOP) May 21, 2024





