Eliana fará parte do Saia Justa e especial do Masked Singer

No último domingo (30), Eliana deu sua primeira entrevista para a jornalista Renata Capucci no Fantástico e revelou seus projetos na TV Globo .

“Cresci vendo o Fantástico e agora estou aqui nesse contexto que tanto admiro. Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro, o Saia Justa, que é um formato que há 20 anos fala com a mulher. E depois vem a diversão, a alegria de um projeto familiar como o The Masked Singer “, afirmou.

De acordo com o site Notícias da TV, a nova temporada do programa feminino do GNT estreia em 7 de agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. O especial inédito do The Masked Singer Brasil acontece em dezembro.

A apresentadora revelou que os filhos Arthur e Manuela assistem ao programa musical dos mascarados.

“Eles amam. E pegar esse bastão de uma cantora tão querida pelos brasileiros, que é a Ivete Sangalo, é muito alto astral. Tudo a ver com meu DNA “, afirmou.

“A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos. Poder trocar vivências com Bela, Rita e Tati será uma linda jornada de aprendizado. Sinto que precisamos de assuntos que sugerem acolhimento, saúde mental, quebra de padrões, coisas simples do cotidiano feminino e muito mais. Tudo pode, desde que estejamos inteiras e leves para essa entrega a fim de aproximar as mulheres de casa com o nosso sofá” , disse em um comunicado.

Vale lembrar que ela também estará à frente do Vem Que Tem, programa que visa impulsionar as vendas da Black Friday em 28 de novembro.

Entenda o real motivo que levou Eliana a trocar o SBT pela Globo

A apresentadora Eliana deixou o SBT após 15 anos de trajetória na emissora de Silvio Santos . Agora, ela é a nova contratada da Rede Globo . Mas essa mudança pode ter sido por um motivo espinhoso.

De acordo com informações do jornalista Leão Lobo , o motivo da mudança de ares de Eliana seria os privilégios que Virgínia Fonseca , apresentadora do Sabadou , tem no SBT.

Lobo explicou com detalhes o descontentamento de Eliane , revelando que, durante a pandemia do coronavírus, os salários na emissora foram reduzidos: “Na pandemia, abaixaram os salários da Eliana e de todos nós. Quando ia voltar ao salário normal, fomos mandados embora: eu, Lívia (Andrade), a Mamma. A Eliana continuou, mas não subiram o salário dela de volta. Já é uma agressão à profissional” , disse.

Outro ponto determinante para a decisão de Eliana em relação à Globo nos últimos dias foi a chegada de Virginia Fonseca ao SBT , como relata Leão Lobo : “O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que faz todo sentido, é a chegada dessa menina, a Virginia (Fonseca). Porque a Virginia, ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não significava nada” , disparou.

E continuou: “Ela (Virginia) chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, toda pompa e divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reinvindicando um cenário novo, uma série de coisas. Então é isso, bem claro” , concluiu o jornalista.