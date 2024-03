Reprodução/ Instagram Arthur Aguiar e Jheny Santucci

A influenciadora Jheny Santucci usou as redes sociais para contar aos fãs de uma “falha” que ela havia cometido durante o resguardo após parto dela, que deu à luz a Gabriel em fevereiro deste ano. O bebê é fruto da relação entre ela e o ator e campeão do “BBB 22” Arthur Aguiar.



Segundo Jheny, o recomendado pela médica era que ela ficasse sem ter relações sexuais por 40 dias. A influenciadora, no entanto, desobedeceu a indicação e praticou o ato antes do tempo previsto pela doutora. Santucci ainda admite que a “culpa” foi dela.



“Minha médica pediu 40 dias, mas não rolou, não. Culpa minha”, escreveu através dos stories do Instagram, após ter sido questionada por um seguidor se iria “aguentar o resguardo”.

Jheny e Arthur confirmaram o retorno do namoro em janeiro deste ano. O primeiro namoro ocorreu em Junho. Em setembro, eles anunciaram a gravidez e também o término da relação. Após a separação, decidiram dar outra chance ao amor e estão juntos com o pequeno Gabriel, primeiro filho fruto do namoro deles.





Além do caçula, Arthur Aguiar é pai de Sophia, fruto da antiga relação dele com a influenciadora Maira Cardi. Hoje, Cardi é casada com o empresário Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”.

