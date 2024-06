Reprodução/Instagram João Pedro, filho de Chrystian faz homenagem ao pai

João Pedro Vieira, de 22 anos, um dos filhos do cantor Chrystian, que morreu aos 67 anos no último dia 19 de junho, publicou uma homenagem ao pai, nesta sexta-feira (28). Acompanhando alguns registros em vídeo e fotos, o jovem escreveu sobre o pai e a relação que entre eles.

"Pai, nos últimos dias, andei pensando muito no que poderia escrever aqui; e nesse tempo percebi que tudo o que eu tinha para te falar, graças a Deus, tive a oportunidade de dizer em vida. Além de um pai maravilhoso, sempre foi meu melhor amigo e é assim que vou me lembrar de você: feliz e brincalhão", começou João Pedro.

Ele continuou: "Sempre foi o ser humano com o maior coração que já tive o prazer de conhecer. E acredito que dificilmente encontrarei alguém tão bom e do bem quanto você foi nessa vida. Pai, eu sei que a tristeza que estamos sentindo, aos poucos, vai embora. Mas também não tenho dúvida de que a saudade sempre será constante nos nossos corações."

"Sempre vou ter muito orgulho de dizer que sou seu filho. Quero que nunca se esqueça do meu amor por você. Enquanto eu viver sentirei sua falta e sei que um dia vou te encontrar - até lá, vou fazer de tudo para te dar muito orgulho por aqui! Eu te amo mais que tudo e para sempre, pai."

João Pedro é filho de do relacionamento de Chrystian com Key Vieira, que no início da tarde desta sexta-feira, publicou uma carta aberta, na qual ela agradece aos fãs pelas mensagens de apoio e fala abertamente da relação com o marido e de seu afastamento do irmão, Ralf.

