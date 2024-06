Reprodução/Instagram Viúva de Chrystian abre o jogo sobre o afasmento do marido e Ralf

Nesta sexta-feira (28), Key Vieira compartilhou uma carta aberta para comentar as polêmicas envolvendo o marido, Chrystian, morto há cerca de uma semana .

A viúva comentou o afastamento do artista com o irmão e ex-dupla, Ralf , além de agradecer pelo carinho que recebeu nos últimos dias.

"Sou grata a todos os amigos e fãs que dedicaram mensagens de carinho e acompanharam o sucesso do meu grande amor ao longo dos 60 anos de estrada. Não vou deixar que uma história tão linda seja esquecida, manchada e muito menos apagada", escreveu ela.

Na sequência, a influenciadora foi contras às polêmicas com o nome de Chrystian. "Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações. No entanto, para tudo existe um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família. Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes", completou.

"Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência. A quem questiona sua partida: só quem estava ao lado do Chrystian para saber o que de fato aconteceu. A quem especula questões financeiras: só quem dividia com ele os mesmos sonhos têm propriedade para falar sobre seus bens (materiais ou não). A quem propaga fake news: por que nunca fizeram questão de divulgar seu trabalho e agora só pensam em crescer a audiência por sob a sua lápide? Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que o Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento", seguiu.

Por fim, Key afirmou que vai priorizar a família. "Seco minhas lágrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor", concluiu.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp