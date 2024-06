Reprodução/Instagram Dudu Camargo alega que demissão do SBT foi armada

Em entrevista ao ‘Fala que Eu te Escuto’ (Record) na madrugada desta sexta (28), Dudu Camargo alegou que sua saída do SBT, em 2023, foi armada. O ex-apresentador do ‘Primeiro Impacto’ disse que os novos executivos da emissora aproveitaram o afastamento de Silvio Santos da TV para colocar a demissão em prática.

O bispo Marcio Carotti, que comanda a atração, então perguntou: "Então, você diz que foi demitido do SBT, foi armada a sua demissão?". "Com certeza", declarou o jovem. "Quem encabeçou isso?", provocou Carotti.

"Muita gente. E não foi do dia para a noite, não. Não foi só durante a demissão. Foi um trabalho construído desde o momento em que eu estreei naquela televisão", afirmou Camargo.

"O Silvio Santos não te defendeu, não?", indagou o bispo. "Defendeu enquanto ele pôde, enquanto ele esteve em voz ativa naquela empresa. Hoje, não mais", respondeu o ex-SBT.

"Então, quando ele não estava mais, tiraram você?", insistiu Carotti. "Exatamente. Foi justamente na troca de comando. O gato sai, o rato faz a festa", concluiu Dudu Camargo.



