Recorde diário Harley Matthews





Uma apresentadora de TV e rádio está prestes a pegar uma sentença de prisão depois de roubar mais de R$ 550 mil de sua mãe, que sofria de demência.

Hayley Matthews, de 43 anos, roubou a quantia considerável da conta bancária de Janice Matthews, tendo recebido uma procuração para cuidar das finanças de sua mãe. A ex-apresentadora da STV2 (Edimburgo, na Escócia) gastou o dinheiro roubado em uma bolsa Mulberry de quase R$ 8 mil, aulas de natação para seus filhos e saques em dinheiro totalizando impressionantes R$ 223 mil.

O Tribunal de Edimburgo ouviu que Matthews não parou por aí, fazendo compras em grandes marcas como Harvey Nichols, H&M, Milton Brown e Monsoon, e até se deliciando com guloseimas com o 'dinheiro que sobrava'.

Matthews admitiu, nesta quinta-feira (27), ter desviado R$ 725 mil de sua mãe enquanto atuava como procuradora entre 24 de setembro de 2019 e 8 de novembro de 2022.

A promotora do caso, Nadia Stewart, informou ao tribunal que Janice Matthews foi diagnosticada com demência vascular em 2019 e lutou contra o vício em álcool, o que levou à sua internação hospitalar sob uma ordem de compulsão. Matthews assumiu a responsabilidade pelas finanças de sua mãe, mas suspeitas foram levantadas sobre a situação financeira após a morte da Sra. Matthews em setembro de 2021.

O tribunal foi informado de que a irmã de Matthews questionou a quantia que ela herdaria dos bens de sua mãe e que o apresentador de rádio rejeitou as perguntas de seu irmão. A família de Matthews finalmente conseguiu os extratos bancários da Sra. Matthews e notou um aumento significativo nos saques em dinheiro depois que ela foi hospitalizada.

Matthews foi presa em 5 de janeiro do ano passado e, durante uma entrevista, ela alegou que havia gasto dinheiro em cestas para funcionários do hospital e roupas para seu parceiro. O delegado fiscal destacou que a acusada havia feito 371 transações do em sua conta bancária ilegalmente, totalizando R$ 270 mil de outubro de 2019 a setembro de 2021.

O tribunal adiou a sentença para o mês que vem para mais relatórios e para avaliar a possibilidade de uma ordem de restrição de liberdade. Matthews, vista anteriormente no programa de artes Live at Five da STV2 e ouvida como apresentadora de rádio na Talk 107, Forth 1 e Real Radio, deixou seus papéis no ano passado. Ela também contribuiu como colunista de um jornal.