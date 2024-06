Reprodução/Instagram Murilo Couto se casa com Martina Moller em Ubatuba

Murilo Couto se casou com a modelo Martina Moller em uma cerimônia praiana na última terça-feira (25). Nas redes sociais, o comediante compartilhou fotos mostrando momentos da comemoração, que ocorreu em um resort na Praia do Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Vestido todo de branco, o humorista se declarou para a esposa e brincou com o look escolhido. "Casei! Sei que pode ser estranho falar isso, mas... é bom demais! Não vou fazer texto emocionante aqui porque já chorei demais na frente dos outros. Te amo tanto, Martina, que até botei a roupa do Nosso Lar pra celebrar nossa união."

Nas imagens é possível ver Murilo emocionado ao lado da mãe, que foi diagnosticada com demência frontotemporal há cerca de quatro anos. O comediante chegou a fazer uma pausa na carreira, se despedindo do programa “The Noite”, do SBT, no qual integrava o elenco havia 10 anos.

Veja as fotos:



