Reprodução Maconha: veja quais famosos comemoraram a decisão do STF

A terça-feira (25) foi marcada por comemorações políticas de famosos, após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar a favor da descriminalização do porte de maconha. Nas redes sociais, a cantora Ludmilla, o rapper Marcelo D2 e cantora Duda Beat se manifestaram em apoio à decisão da suprema corte.

Afinal, a maconha foi legalizada?

Não! O que foi decidido pelos juízes é que se um usuário for flagrado portando a substância ilícita, ele não será preso. Apesar disso, o infrator ainda poderá sofrer punições administrativas, uma vez que a maconha continua sendo proibida no Brasil. O intuito do STF é de distinguir o usuário do traficante da droga. A corte decidiu um limite de 40g para categorizar uso pessoal.





Veja os famosos que comemoraram a decisão:

Nos Stories do Instagram, Ludmilla publicou uma foto em que aparece sorridente e com os olhos semiabertos. "Hoje é dia de comemorar em dose dupla se é que vocês me entendem", escreveu a artista que acabara de lançar um projeto musical com a cantora IZA. Reprodução A atriz Elisa Lucinda compartilhou uma publicação que diz: "Grande dia! [...] Essa decisão é especialmente importante para a juventude negra, que é a mais vítima da criminalização". Reprodução A cantora Duda Beat também não perdeu a oportunidade de celebrar a decisão do STF. No X/Twitter, ela compartilhou a própria canção 'Chapadinha na Praia' e adicionou: "Grande dia". Reprodução O humorista Whindersson Nunes, publicamente defensor do uso recreativo, também comemorou a decisão. "Só quero dizer a quem me chamou de maconheiro que pode continuar chamando kkkkkk mil felicidades aí", debochou no X. Reprodução O rapper Marcelo D2 também se manifestou. "25 de junho de 2024: 'a maconha foi descriminalizada no Brasil. Fumar um baseado não é mais um crime'", escreveu no x/Twitter. Reprodução