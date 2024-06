Reprodução/Instagram Jojo Todynho fica chocada após previsão de pastora acontecer

A cantora de funk Jojo Todynho, de 27 anos, se pronunciou sobre os boatos de que teria debochado do quadro de saúde da apresentadora carioca Cariúcha, de 33 anos. A sbtista passou por uma cirurgia de emergência para retirar 17 miomas do útero.



De acordo com as informações do colunista Erlan Bastos, do Em Off, Jojo teria debochado do estado de saúde de Cariúcha durante uma chamada em grupo com amigos. O colunista afirma que uma das pessoas na chamada questionou a campeã d'A Fazenda: "Viu a história da Cariúcha?". Jojo teria rido e afirmado: "Vi, mioma cheio de veneno dela mesmo, se procurar mais um pouco, acha mais." A apresentadora e a cantora não possuem uma boa relação, com diversas brigas públicas.

Em entrevista à Quem, entretanto, a cantora negou que tenha debochado de Cariúcha: "Jamais teria essa atitude com qualquer pessoa! Saúde e doença são coisas que não cabem em roda de fofoca. Isso é algo que não combina com meu caráter e quem me conhece sabe disso. Jamais teria uma fala dessas, jamais!"

Na última sexta-feira (21), Cariúcha foi internada às pressas e precisou ser submetida a uma cirurgia para o tratar um quadro de hemorragia ocasionado por miomas no útero. Segundo as informações do Portal Leo Dias, ela teria começado a passar mal na noite anterior e foi resgatada por seu assessor, Irinaldo Oliveira.

O assessor afirma: "Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e aí me chamou no apartamento dela. Eu corri para o hospital e tentaram dar medicamentos e soro para tentar diminuir a hemorragia. Não estava abaixando e teve que interná-la; entrou no centro cirúrgico. Na verdade, ela tem miomas, então sempre ataca, mas dessa vez veio mais forte. Então ela ficou apavorada e eu também”.



