Reprodução/Instagram Jornalista da TV Globo manda recado ao vivo para o marido em telejornal

O ‘Bom Dia São Paulo’ (TV Globo) desta quinta-feira (27) chamou a atenção dos telespectadores após um recado bem-humorado da jornalista Sabina Simonato ao marido, Evandro Gondolfi, com quem é casada há sete anos.

A apresentadora deu uma “bronca” no companheiro, que insiste em usar uma peça de roupa da qual ela não é muito fã e arrancou risadas dos colegas.

Tudo começou quando o repórter Hermínio Bernardo, que costuma mostrar a situação do transporte público paulistano, comentou a queda na temperatura.

“Sabina, você falou de usar uma camiseta mais fresquinha, mas não regatinha. Quase todo dia eu estou tomando bronca aqui de manhã de alguma senhora que reclama que eu estou sem blusa. Ainda mais nesses horários mais cedo, quando ainda não amanheceu”, iniciou Hermínio.

“No mínimo, essas senhoras são mães, toda mãe é preocupada com seu filho. Agora cedo está friozinho. Põe uma blusa”, disparou Sabina, que em seguida, se dirigiu a Rodrigo Bocardi: “Você não vem de blusa para cá?”.

O âncora do telejornal, que já sabia do desgosto da colega com uma peça em questão, brincou: “Regata não pode?”. “Regata você esquece, meu filho”, respondeu ela. “Tem gente que usa regata hoje em dia ainda, Sabina?”, provocou Bocardi, segurando o riso.

“A minha luta de todos os dias para arrancar a regata do marido. Ê moda que ele gosta”, revelou a jornalista. “Você vê que o negócio dela, Hermínio, não é que ela está dizendo: ‘Hoje nem pensar regata’. É mais uma tentativa de fazer com que o Evandro não use mais regata, porque ela não gosta da regata”, instigou o apresentador.



