Reprodução/Instagram A jornalista fratirou o nariz e o queixo





A influenciadora Duda Ridel foi atropelada por bicicleta ao sair da academia e passou por uma cirurgia de emergência, nesta quarta-feira, (26).

No Instagram, a família compartilhou nota que explica o acidente. "Informamos que a escritora e jornalista Duda Riedel foi vítima de um acidente de trânsito ao ser atropelada por uma bicicleta ao sair da academia. Durante o incidente, Duda sofreu escoriações leves nas mãos e pernas, mas, mais seriamente, fraturou o nariz e o queixo, exigindo uma cirurgia de emergência".

"Atualmente, estamos aliviados em relatar que Duda está em casa, ao lado de sua família, e sua condição está melhorando constantemente. No entanto, devido à gravidade de seus ferimentos faciais, será necessário que ela se ausente de suas atividades por um período para garantir uma recuperação completa. Queremos assegurar a todos que ela está bem e consciente. Estamos confiantes de que, com o tempo e os cuidados necessários, Duda voltará em breve às suas atividades, com sua energia característica", relata a nota.

Em seguida, a jornalista se manifestou depois do ocorrido para os seguidores. "Pedi para minha família escrever uma notinha pra tranquilizar vocês pelo meu sumiço, mas pensei que conhecendo meu povo vocês iam ficar mais nervosos ainda se não lessem um textinho meu. Já passei por tantos sustos maiores na vida que, apesar da frustração, eu só consigo pensar: que bom que tem jeito. E que bom que não foi mais grave. Quando o médico disse que eu precisaria operar eu falava: 'ufa, não foi na coluna'. Uma positividade tóxica exalando níveis de toxicidade sem fim, mas imersos em gratidão, pois é assim que sou. Vejo o copo sempre transbordando", publicou.

"Na verdade, aprendi que tudo nessa vida tem jeito. E não me desespero com as coisas que fogem do meu controle. Quebrou o nariz. Tem jeito? Ótimo. Abriu o queixo. Tem jeito? Excelente. Ralou o corpo todo. Tem jeito? Vida que segue. Viver tem dessas. Só se machuca quem está vivo. Só quebra o nariz quem está vivo. Só sofre por amor quem está vivo. Só tem dia estressante quem está vivo. Por fim, eu me recomponho em mim e me lembro de que não há alegria maior do que estar vivo apesar dos percalços que enfrentamos. Poderia ter passado sem essa, mas o que vale é no final do dia olhar e ver umas cicatrizes ali, outras aqui, um pai me fazendo sorrir, uma mãe cuidado de mim, uma afilhada com nojo dos meus machucados e o sorriso de pensar que: ainda bem que o hemograma está lindo! Só quem passou sabe!", finaliza a influenciadora.

Duda Riedel viralizou nas redes sociais ao compatilhar que estava passando pelo processo de descoberta e cura da leucemia, em que foi diagnosticada em 2019. Ela conta que, antes de ter pego uma sinusite, passou a notar hematomas no corpo, e estranhou por não ter se machucado antes. Dias depois, a influenciadora notou que sua boca sangrava muito. "O profissional falou que eu precisava fazer uma limpeza nos dentes. Fiz, ele disse que estava tudo bem e eu voltei para casa".

Algumas semanas depois que foi diagnosticada com sinusite, a influenciadora vomitou sangue e foi ao hospital. "Aí começou o terror, porque eu vomitei sangue e aquilo me assustou muito. Tanto que corri para o hospital, onde me colocaram no soro e pediram exame de sangue. Quando a médica viu que eu estava sozinha, ela se assustou, disse que eu estava doente, mas ainda não sabiam o que era e pediu para eu chamar alguém para me acompanhar", disse Duda.

Os médicos suspeitaram que Duda estivesse com uma hemorragia interna. Porém, ao realizar uma endoscopia, o exame deu negativo e nisso, descobriu que tinha leucemia. "Eles me colocaram em um quarto e me deixaram lá. Mas como eu já me sentia bem, quis ir embora. Foi quando uma enfermeira viu e disse: 'cuidado, menina, leucemia mata'. Entrei em pânico, porque até então nenhum médico havia falado sobre leucemia comigo", recordou ela.