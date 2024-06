Reprodução/Instagram Ex-Dominó passa por cirurgia após retirada de tumor: 'Risco de óbito'

O cantor Klaus Hee, mais conhecido por ter sido um dos integrantes da banda Dominó, passou por uma cirurgia após retirar um tumor maligno no intestino. Internado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), o artista contou que precisou fazer o procedimento por conta do risco de óbito.

Em entrevista ao programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!, nesta terça-feira (25), ele deu detalhes sobre o quadro de saúde. "Eu estava bem, mas de uns dois meses para cá, tive esse probleminha aí, que poderia ter o risco de me levar a óbito por infecção generalizada. Vim de urgência, estava com muita febre", relatou.

"Estou bem. Estou tomando banho sozinho e andando. A cirurgia foi um sucesso, sem intercorrências", acrescentou o ex-Dominó.

Hee fez um bypass, procedimento no qual o estômago é reduzido e se faz uma alteração no intestino para ligá-lo à parte do estômago que irá permanecer funcional. A técnica também é utilizada na cirurgia bariátrica em pacientes com obesidade.

"Usaram uma alça do intestino, cortaram o pedaço que estava vazando e emendaram. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Estou com um corte grande, mas continuo me cuidando", comentou Hee.

Na entrevista, Klaus Hee também falou da mudança do nome artístico. O cantor pretende trabalhar com música gospel e passará a ser chamado de Klaus Fernandes. "Quis mudar meu nome porque estou vindo com uma carreira gospel".



