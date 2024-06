Reprodução Instagram Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro, nasceu com a chamada Síndrome de Patau

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pequeno Arthur, que acaba de completar 11 meses. O bebê, que nasceu com a Síndrome de Patau, foi submetido a uma traqueostomia. Segundo a influenciadora, ele passa bem.

"Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem", vibrou Ingra, que ainda elogiou a força do filho caçula. "Você é tão forte, meu amor. Estamos lutando por você".

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico, no qual é feito uma abertura frontal na traqueia do paciente, com o objetivo de facilitar a chegada de ar nos pulmões durante o processo de respiração.

Arthur sofreu uma parada cardíaca no dia 17 de maio, um dia após receber alta hospitalar. Ele estava internado desde o nascimento, em julho do ano passado.

Além do menino, Ingra e Zé Vaqueiro também são pais de Daniel, de três anos. Ingra ainda tem outra filha, Nicole, de 13, fruto de um relacionamento anterior.



