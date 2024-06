Reprodução Instagram - 26.6.2024 Pepita

Conhecida pelos memes que protagoniza nas redes sociais, a atriz, cantora e apresentadora Pepita surpreendeu os espectadores durante a participação dela no “Surubaum”. O motivo? As revelações sexuais que contou no programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.



Ela, inclusive, listou dicas para quem for fazer uma suruba. “Você que for convidado para um surubão, já vai com o pensamento que você tem que botar a sua alma para trabalhar naquele momento todo, a mão tem que estar bem solta, o maxilar tem que trabalhar, tem que estar bem treinado e entregar”, iniciou.



Após o conselho sexual, a influenciadora relembrou que já foi viciada em sexo grupal durante um momento da vida. Pepita, além disso, destaca que, nessa fase, sempre se protegeu e usou preservativos na hora das relações.



“Eu gostava muito. Teve uma época em que eu fiquei um pouco viciada, sentia falta. Quando era assim: João e Maria, falava: 'Ai, não? Chama o Pedro e o André também?'. E aí chegou uma época em que eu tinha até contatos. Mas era tudo organizadinho, usando preservativo, cada um no seu quadrado”, detalhou.



Pepita admite que, desde que se casou, parou de participar de surubas. No entanto, a apresentadora quer formar um trisal com o companheiro. “Casada, mãe, eu estou numa fase de trisal, querendo dar uma abertura na relação? É, uma marmitinha com uma tampinha suada”, finalizou.

