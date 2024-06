Reprodução/Vogue Brasil A atriz contou detalhes sobre golpe financeiro, menopausa e envelhecimento

A cantora Fáfa de Belém, de 67 anos, fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (26). A artista teria sofrido um acidente doméstico e não poderá cumprir sua agenda de shows nos próximos dias, cancelando os eventos juninos.



Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, Fafá afirma: "Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos - vocês sabem que eu sou distraída (risos) - e desse tropicão tive uma lesão no joelho".

Após cair de mal jeito no tapete, a artista explica que terá que fazer repouso absoluto: "Estou super chateada", lamentou. "Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque ainda preciso fazer radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto".

Dentre os eventos, está festividades como o Festival de Parintins, que contaria com a artista nortista. "Não vou poder ir à Belém, em um espetáculo lindo em homenagem a meus irmãos Paulo André e Ruy Barata, mas estou lá como sempre estive, estarei lá com todos os meus colegas. Não vou conseguir ir a Parintins, tudo organizado, naquele festival maravilhoso. Não consigo porque é muito tempo de avião, e, pela lesão que tive no joelho, não posso ficar tanto tempo com a perna dobrada", lamentou.





