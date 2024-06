Reprodução Homem que matou fã de Taylor Swift é condenado a 33 anos de prisão

Anderson Henriques Brandão foi condenado a 33 anos de prisão por ter matados a facadas o fã da Taylor Swift, Gabriel Mongenot, durante um assalto no Rio de Janeiro em novembro.

Segundo o Splash, do Uol, Anderson foi condenado e o outro acusado, Jonathan Batista Barbosa, foi absolvido já que os amigos da vítima não o reconheceram com certeza.

Natural do Mato Grosso do Sul, o estudante de 25 anos estava na cidade para assistir ao show da cantora, mas morreu horas antes da apresentação.

Gabriel estava cochilando na areia, e ao acordar foi esfaqueado. "O assaltante se exaltou e ficou pedindo as coisas, e o Gabriel estava cochilando na hora e levantou com a gritaria. Provavelmente, para o assaltante, ele reagiu ao assalto, mas, na verdade, ele acordou assustado com a gritaria, com a movimentação. Aí, ele foi ferido", disse Juliana, prima de Gabriel Mongenot, à TV Globo

