Zeca Pagodinho revela quanto ganha do INSS

Zeca Pagodinho surpreendeu o público ao revelar quanto ganha de aposentadora. O sambista participou do podcast 'Tá Benito' e foi sincero sobre o assunto.



Ele contou que, assim que a aposentadoria foi liberada pelo INSS, foi comemorar a novidade com a família em um restaurante, mas... "Eita, tô ganhando um dinheirão! Levei a família inteira, todo mundo achando que ia sair rico de lá...R$ 4 mil por mês (risos)", brincou.

Mas se engana quem pensa que o cantor deixou os palcos. Ele se apresenta com a turnê "Zeca Pagodinho 40 anos".

Porém, ele tem algumas exigências: o show precisa começar até 21h30. "Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa", argumentou.

