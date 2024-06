Reprodução/redes sociais Suzana Alves ficou conhecida por interpretar a personagem Tiazinha, no fonal da década de 1990

A atriz e empresária Suzana Alves, usou as redes sociais na noite de segunda-feira (24) para prestar uma homenagem ao enteado, Felipe Saretta, de 19 anos, que se tornou membro oficial do movimento “Lendários”, um grupo formado apenas por homens. O jovem é filho de Flávio Saretta, com quem Suzana é casada desde 2010.

Além de compartilhar registros que mostram o rapaz como parte do movimento, a ex-Tiazinha escreveu uma legenda em que afirma ter ficado “com a cara inchada de tanto chorar”, devido à emoção.

"O que falar desse final de semana? Por onde eu começo, Senhor?? Minha cara inchada desde sábado de tanto chorar de gratidão e alegria no Senhor!!! Meu filho, desde que Deus me emprestou você nesta vida, em 2009, quando você tinha 4 anos, que notei que você era diferente (amado, escolhido e um líder nato), brincávamos que você seria um 'político' pela boa retórica e simpatia com todas as pessoas e suas faixas etárias. O que falar dessa pessoinha que se torna cada dia mais incrível nesse mundo?", começou a atriz.

"Entendi tudo, filhão, eu não estava errada desde o primeiro dia em que te vi no carro do papai quando fomos jantar para nos conhecer… Entrei no carro e você estava de pé me esperando e, assim que olhou para mim, me perguntou que time de futebol eu torcia… Respondi na hora que eu era palmeirense… [risos] nem por um momento queria te decepcionar, queria ser sua amiga e criar um vínculo de amor com você de cara… Quando vi seus olhos brilhando de alegria com a minha resposta, tive certeza que seríamos amigos para sempre e que eu seria palmeirense para sempre também!", continuou Suzana.

"Te amo, meu amor, e tenho muito orgulho de você e das suas escolhas, do homem que você se tornou!!! Continue sempre contando comigo em todos os momentos, você é nosso Ticão!!! E agora, nosso legendário lindo!!! Te amamos muito", finalizou.

Nos comentários, Felipe respondeu: “Tudo pelo Senhor e por vocês! Só conseguia pensar em vocês nos momentos mais difíceis!”

Além de Felipe, a quem ela considera como seu próprio filho, Suzana é mãe de Benjamin, de 8 anos, fruto do casamento com Flávio Saretta.



Suzana Alves com o marido, Flávio Saretta, e o enteado, Felipe Saretta Reprodução/Instagram Suzana Alves com o marido, Flávio Saretta, o enteado, Felipe Saretta e o filho, Benjamin Reprodução/Instagram