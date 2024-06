Mayra Dugaich Novo álbum de Nayeon estreia no topo da lista dos mais vendidos

Na última segunda-feira (24), a cantora coreana Nayeon marcou seu segundo número 1 na parada Top Album Sales da Billboard . Seu novo álbum NA entrou no topo da lista, com 43.000 cópias vendidas nos EUA, de acordo com a Luminate.

Vale ressaltar que a integrante do TWICE liderou a lista anteriormente com seu primeiro álbum solo, IM NAYEON, em 2022.

De acordo com a Billboard, as vendas do álbum foram impulsionadas pelas vendas de CD (34.500 de seu total de 43.000). O vinil foi responsável por 7.500, enquanto as compras de álbuns digitais para download totalizaram 1.000.

Vale destacar a posição de outros artistas na lista da semana do dia 20 de junho.

O primeiro lançamento oficial de One Hand Clapping , de Paul McCartney & Wings, estreia na 8ª posição com quase 13.000 cópias vendidas. O conjunto, que foi gravado em agosto de 1974, foi lançado como download digital, CD e em duas edições em vinil.

Fechando o top 10 da vendas de álbuns estão Brat , de Charli XCX (caindo de 3 para 9 em sua segunda semana com 12.000) e Golden Hour: Part.1 , do ATEEZ, que liderou as paradas (2 para 10 com quase 12.000).

A cantora Im Nayeon é integrante do grupo do kpop TWICE desde 2015.

TWICE, grupo superstar do K-POP, lança o single ‘I Got You’

Aclamadas pela crítica, as ícones do K-Pop TWICE estão de volta com seu primeiro lançamento de 2024, I Got You , via JYP Entertainment/Imperial/Republic Records, em todas as plataformas digitais e de streaming. O novo single precede o lançamento do aguardadíssimo 13º mini álbum W ith YOU-th , marcado para 23 de fevereiro.

I Got You é o terceiro single em inglês do grupo, após os enormes sucessos de seus antecessores The Feels — primeira entrada da carreira do Twice na parada Billboard Hot 100, em 83º, que lhe rendeu o primeiro certificado de disco de ouro nos EUA (dado pela Associação da Indústria de Gravação da América, a RIAA) — e Moonlight Sunrise , que alcançou o 84º lugar na Billboard Hot 100 e deu ao grupo as melhores colocações de sua carreira na Billboard Hot 100, o terceiro lugar na parada Billboard de Vendas Digitais de Canção, além de boas posiçoes nas paradas do Spotify nos Estados Unidos (39º) e global (60º).

O lançamento desse single segue o anúncio de uma apresentação especial da quinta turnê mundial do TWICE, READY TO BE, nos Estados Unidos: READY TO BE ONCE MORE acontece no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no sábado, 16 de março.

2024 já está se definindo como um ano marcante para o TWICE. Elas continuam quebrando barreiras e se consolidando no topo de seu jogo; o ano passado não foi diferente. O TWICE deu início a 2023 recebendo o prêmio Breakthrough (Descoberta) no Billboard Women in Music Awards e lançando seu 12º mini-álbum, READY TO BE . O mini-álbum foi aclamado pela Rolling Stone como “ tão impetuoso e convincente quanto o melhor que há no cenário da música pop atual ” e entrou na parada Billboard 200 em segundo lugar. Sua estreia ampliou o recorde do TWICE em número de estreias no top 10 da parada entre bandas femininas de K-Pop, totalizando agora quatro. O mini-álbum também garantiu o primeiro lugar em Album Sales da Billboard — o terceiro primeiro lugar do grupo nessa parada.

Elas também embarcaram na etapa norte-americana de sua quinta turnê mundial READY TO BE, fazendo 13 shows em estádios e arenas em todo o país, começando com uma apresentação extra no SoFi Stadium lotado, em Los Angeles. Essa turnê fez do TWICE o primeiro grupo feminino de K-pop a se apresentar com ingressos esgotados nos estádios MetLife e SoFi, e o primeiro grupo feminino a se apresentar no SoFi.

Vale lembrar que o grupo fez seu primeiro show no Brasil, no Allianz Parque em São Paulo em fevereiro.

I Got You está disponível agora em todas as plataformas digitais e de streaming.